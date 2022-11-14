Даниил Медведев — Андрей Рублёв: эксперты назвали фаворита матча Итогового турнира ATP

Сегодня в Турине (Италия) стартует мужской Итоговый теннисный турнир ATP. Соревнования откроются матчем двух россиян — Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитом матча Медведева, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.34. Шансы Андрея Рублёва оценили коэффициентом 3.10.
Поставить на то, что в матче будет меньше 22.5 гейма, можно за 1.78. На ТБ 22.5 гейма предлагают коэффициент 2.10.
По мнению экспертов букмекерских контор, наиболее вероятный исход встречи — победа Даниила Медведева в двух сетах, на этот исход можно сделать ставку с коэффициентом 1.90. На то, что в матче будет тай-брейк, можно поставить за 2.20.
Помимо Медведева и Рублёва, в Красной группе выступят также Новак Джокович и Стефанос Циципас.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Где покажут матч Медведев — Рублёв.
Рублёв: у нас с Медведевым будет настоящий шахматный матч.
Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире.
Джокович: ожидаю тяжёлый матч с Циципасом.
Надаль: поражение от Медведева в 2020 году постоянно причиняет мне боль.
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