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Даниил Медведев — Андрей Рублёв: эксперты назвали фаворита матча Итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: эксперты назвали фаворита матча Итогового турнира ATP
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Сегодня в Турине (Италия) стартует мужской Итоговый теннисный турнир ATP. Соревнования откроются матчем двух россиян — Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитом матча Медведева, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.34. Шансы Андрея Рублёва оценили коэффициентом 3.10.

Поставить на то, что в матче будет меньше 22.5 гейма, можно за 1.78. На ТБ 22.5 гейма предлагают коэффициент 2.10.

По мнению экспертов букмекерских контор, наиболее вероятный исход встречи — победа Даниила Медведева в двух сетах, на этот исход можно сделать ставку с коэффициентом 1.90. На то, что в матче будет тай-брейк, можно поставить за 2.20.

Помимо Медведева и Рублёва, в Красной группе выступят также Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Где покажут матч Медведев — Рублёв.

Рублёв: у нас с Медведевым будет настоящий шахматный матч.

Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире.

Джокович: ожидаю тяжёлый матч с Циципасом.

Надаль: поражение от Медведева в 2020 году постоянно причиняет мне боль.

Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Уже не первый, но всё ещё уникальный Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Уже не первый, но всё ещё уникальный
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