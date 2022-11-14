«Куньлунь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 2.08.
«Сухое поражение «Торпедо» от «Локомотива» оказалось полностью тренерским: пока Игорь Ларионов юбилеил в Детройте, помощники не справились. Стоило главному тренеру вернуться, как нижегородцы одержали три победы подряд, а в двух последних матчах ещё и забросили 11 шайб. Кто еще может похвастаться такой результативностью?
Лучшие прогнозы на сегодня.
Статистика личных встреч не оставляет «Куньлуню» практически никаких шансов даже дома. С момента появления в КХЛ китайского клуба соперники играли 15 раз (14 официальных матчей и один товарняк). Нижегородцы выиграли 13 раз. «Куньлунь» — по одному разу дома и в Нижнем Новгороде.
Ну какие тут могут быть вопросы? И хоть «Куньлунь» в предыдущем туре порвал на ветошь «Нефтехимик», забросив ему семь шайб, сдаётся, что ежели он вздумает так сыграть с «Торпедо», то может даже снова забить семь. Но пропустит при этом двузначное число, потому что атака у нижегородцев хороша.
Резюме: будет весёлый матч с большим тоталом, точно больше 7.5. «Торпедо» должно победить в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» с коэффициентом 2.45.
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Прогноз на матч «Металлург» — «Сибирь» с коэффициентом 4.20.
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