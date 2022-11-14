«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Северсталь».
Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.97.
«У меня одного возникло ощущение, что «Локомотив» надорвался в выездном матче с ЦСКА? Конечно, это ощущение полностью «вкусовое», но я уже неоднократно обращал внимание на то, что у нас практически одновременно просели все лидеры – до СКА включительно. Наработанный на предсезонке «бензин» закончился, а вырабатывать новый в играх такой интенсивности у нас только учатся.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Поэтому у «Северстали», которая, в принципе, играет неплохо, но от неё явно отвернулась Фортуна и слегка придушивают судьи за длинный язык Разина, появляются шансы. Даже при том, что статистика личных встреч никаких шансов череповчанам не оставляет. Потому что в общем и целом за последнее почти десятилетие у ярославцев более чем двойное превосходство по количеству побед. А в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Ярославле, соотношение побед восемь против двух.
Но мне довелось посмотреть матчи железнодорожников в Сочи и Минске, после которых и появилась вера в «Северсталь». Небольшая, но всё-таки появилась.
И я прогнозирую супернизовой матч, в котором тотал не превысит и 5.5. А по итогам этого матча «Северсталь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.25.
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