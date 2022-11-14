«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Северсталь».



Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.97.



«У меня одного возникло ощущение, что «Локомотив» надорвался в выездном матче с ЦСКА? Конечно, это ощущение полностью «вкусовое», но я уже неоднократно обращал внимание на то, что у нас практически одновременно просели все лидеры – до СКА включительно. Наработанный на предсезонке «бензин» закончился, а вырабатывать новый в играх такой интенсивности у нас только учатся.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Поэтому у «Северстали», которая, в принципе, играет неплохо, но от неё явно отвернулась Фортуна и слегка придушивают судьи за длинный язык Разина, появляются шансы. Даже при том, что статистика личных встреч никаких шансов череповчанам не оставляет. Потому что в общем и целом за последнее почти десятилетие у ярославцев более чем двойное превосходство по количеству побед. А в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Ярославле, соотношение побед восемь против двух.



Но мне довелось посмотреть матчи железнодорожников в Сочи и Минске, после которых и появилась вера в «Северсталь». Небольшая, но всё-таки появилась.

И я прогнозирую супернизовой матч, в котором тотал не превысит и 5.5. А по итогам этого матча «Северсталь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.25.

Евгений Кузнецов объяснил, почему летом не прилетал в Россию.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» с коэффициентом 2.45.



Главный тренер сборной Словакии поддержал хоккеистов, выступающих в КХЛ.



Сергачёв установил рекорд «Тампы».