«Динамо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на московское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Спартак».



Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.38.



«Нормально так «Динамо» съездило на Дальний Восток. В трёх матчах забросило целых две шайбы. Теперь у бело-голубых лишь три победы в 11 последних матчах. Если исходить из того, что у «Динамо» раньше всех лидеров закончился предсезонный «бензин», то выработка нового прилично подзатянулась. С другой стороны, как подтягивать физику во время дальневосточного турне с такими перелётами и временными разрывами? Так что всё происходящее с «Динамо», в принципе, логично и объяснимо. И уже совсем скоро команда начнет набирать обороты.

Это могло бы начаться в матче со «Спартаком», но есть большие сомнения, поскольку «Динамо» выходит на лёд на четвёртые сутки после игры в Новосибирске, которой дальневосточный вояж заканчивался. А это означает, что полностью преодолеть последствия акклиматизации и последующей реакклиматизации не удалось.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Впрочем, «Спартак» сейчас сам такой, что ему много не надо. Из серии в шесть поражений красно-белые выходили как истинные красно-белые – победой над ЦСКА. Вот можно было проиграть «Куньлуню» дома, а с ЦСКА спартачи порвались надвое, но победили. «Динамо», в принципе, для них соперник тоже принципиальный, но хватит ли эмоций на два таких матча подряд?

Поэтому мой прогноз, даже без привлечения статистики личных встреч, будет таким: в предстоящем матче, который окажется достаточно низовым и с тоталом, не превышающим 6.5, «Динамо» наберёт как минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время.

Столь осторожный прогноз обусловлен тем, что непонятны динамика и скорость выхода бело-голубых из кризиса. А уж в том, что «Спартак» будет снова выпрыгивать из штанов, сомневаться не приходится», — сказал Лебедев.

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