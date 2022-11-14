«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 2.19.
Любопытно выступает «Спартак». Москвичи много проигрывали, пока не отправили в отставку главного тренера Бориса Миронова.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Уже все знали, что его заменит Игорь Гришин, который возглавлял фарм-клуб «Химик». Но его то ли оформить не успели, то ли он долететь не смог в день московского дерби – в общем, исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Заварухин. И он сенсационно победил ЦСКА со счётом 2:1!
Казалось бы, оставь Заварухина, дай ему поработать. Но решение уже принято, и в роли главного тренера на матч с «Динамо» красно-белых выведет именно Гришин. Это будет его дебют.
В принципе, это не очень хорошо, и вряд ли новый наставник смог хорошо понять свою новую команду. Другое дело, что «Динамо» выдало серию из трёх поражений, а в последних семи матчах команда Алексея Кудашова проиграла пять раз.
Так что нельзя сказать, что «Динамо» — такой уж железобетонный фаворит. Правда, три поражения случились во время выезда по Дальнему Востоку, а там всегда тяжело.
Я бы в этом матче взял кэф 2.19 на то, что московское «Динамо» всё-таки победит, а общий тотал составит меньше 5.5», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 7.25.
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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» с коэффициентом 2.45.
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