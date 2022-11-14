«Динамо» — «Спартак»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция дерби, какой канал

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.



Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение динамовцам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент 5.20.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.77.



Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 15.00.



Экспресс с коэффициентом 7.25.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» с коэффициентом 2.45.



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