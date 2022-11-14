Сборная Нидерландов на ЧМ-2022: итоговый состав, с кем сыграет, попал ли в заявку Промес

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные должны объявить составы до 14 ноября. В заявку можно включить до 26 футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Нидерландов определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.
Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Андрис Нопперт («Херенвен»);
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Юрриен Тимбер, Дейли Блинд (оба — «Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт («Бавария»).
Полузащитники: Стивен Бергёйс, Стивен Бергвейн, Кеннет Тейлор, Дави Классен (все — «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон, Тён Копмейнерс (оба — «Аталанта»), Хави Симонс (ПСВ).
Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба — ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Ноа Ланг («Брюгге»).
В состав команды не попали спартаковец Квинси Промес и экс-футболист красно-белых Гус Тил. На групповом этапе соперниками голландцев по квартету А станут команды Катара, Эквадора и Сенегала.
Экспресс с коэффициентом 6.86.
Сборная Франции назвала последнего игрока, вызванного на ЧМ-2022.
Личка: если нет доказательств связи «Оренбурга» с «Зенитом» — закройте рот.
Фернандеш: не время проводить чемпионат мира по футболу.
Ловрен назвал сборную, способную стать открытием ЧМ-2022.
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