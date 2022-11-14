ЧМ-2022: состав сборной Испании, соперники по группе, с кем сыграют

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные должны объявить составы до 14 ноября. В заявку можно включить до 26 футболистов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сборная Испании определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.



Вратари: Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унай Симон («Атлетик»).



Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Эрик Гарсия («Барселона»), Уго Гильямон («Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»).



Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Серхи Роберто («Барселона»), Карлос Солер («ПСЖ»).



Нападающие: Ферран Торрес («Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Йереми Пино («Вильярреал»), Марко Асенсио («Реал» Мадрид), Альваро Мората («Атлетико»), Ансу Фати («Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»).



На групповом этапе соперниками испанцев по квартету Е станут команды Германии, Коста-Рики и Японии.



Экспресс с коэффициентом 6.86.

Сборная Франции назвала последнего игрока, вызванного на ЧМ-2022.



Личка: если нет доказательств связи «Оренбурга» с «Зенитом» — закройте рот.



Легендарный тренер сборной Бразилии объявил о завершении карьеры.

Фернандеш: не время проводить чемпионат мира по футболу.



Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.