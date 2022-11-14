Эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего вратаря ЧМ-2022

До старта ЧМ-2022 осталось совсем немного времени, мундиаль стартует уже 20 ноября. Букмекеры предлагают всё новые и новые линии для ставок на турнир. Так, к примеру, можно поставить на то, кто станет лучшим вратарём ЧМ-2022.



Лучшие прогнозы на сегодня.



По оценке аналитиков, главный претендент на это звание — вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алисон Бекер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 6.00.

Кроме того, в числе фаворитов вратари сборных Германии и Бельгии Мануэль Нойер и Тибо Куртуа, на любого из них можно сделать ставку за 7.00.



Шансы француза Уго Льориса и испанца Уная Симона букмекеры оценили коэффициентом 9.00. С таким же коэффициентом можно поставить на голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Вероятность успеха англичанина Джордана Пикфорда оценили коэффициентом 13.00.



Экспресс с коэффициентом 6.86.

Сборная Франции назвала последнего игрока, вызванного на ЧМ-2022.



Личка: если нет доказательств связи «Оренбурга» с «Зенитом» — закройте рот.

Фернандеш: не время проводить чемпионат мира по футболу.



Ловрен назвал сборную, которая может стать открытием ЧМ-2022.



Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.