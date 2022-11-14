Эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего вратаря ЧМ-2022

До старта ЧМ-2022 осталось совсем немного времени, мундиаль стартует уже 20 ноября. Букмекеры предлагают всё новые и новые линии для ставок на турнир. Так, к примеру, можно поставить на то, кто станет лучшим вратарём ЧМ-2022.
Лучшие прогнозы на сегодня.
По оценке аналитиков, главный претендент на это звание — вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алисон Бекер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 6.00.
Кроме того, в числе фаворитов вратари сборных Германии и Бельгии Мануэль Нойер и Тибо Куртуа, на любого из них можно сделать ставку за 7.00.
Шансы француза Уго Льориса и испанца Уная Симона букмекеры оценили коэффициентом 9.00. С таким же коэффициентом можно поставить на голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Вероятность успеха англичанина Джордана Пикфорда оценили коэффициентом 13.00.
Экспресс с коэффициентом 6.86.
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