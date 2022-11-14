Эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего молодого игрока ЧМ-2022

До старта ЧМ-2022 осталось совсем немного времени, мундиаль стартует уже 20 ноября. Букмекеры предлагают всё новые и новые линии для ставок на турнир. Так, к примеру, можно поставить на то, кто станет лучшим молодым игроком ЧМ-2022.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры считают фаворитом полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Поставить на то, что именно его признают лучшим, можно с коэффициентом 4.50.

Аналитики считают, что главные конкуренты Беллингема — это немец Джамал Мусиала и испанец Педри, их шансы оценили коэффициентом 6.50.



Поставить на англичанина Букайо Саку можно за 8.50, а на испанца Гави — за 10.00. Вероятность того, что лучшим молодым игроком чемпионата мира по футболу станет американец Джованни Рейна, аналитики оценили коэффициентом 30.00. Такой же цифрой эксперты оценили шансы испанца Йереми Пино.



Экспресс с коэффициентом 6.86.

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