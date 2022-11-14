Прогноз на матч «Витязь» — «Нефтехимик» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Нефтехимик».

Ставка: «Витязь» победит за 2.15.

Хоккеисты «Витязя» в минувшей игре с «Автомобилистом» провалили стартовый отрезок игры, позволив сопернику доминировать и открыть счёт. После этого вскрыть плотную оборону соперника «богатырям» не удалось.

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Итоговое поражение со счётом 1:4 показывает, насколько важно для подопечных Буцаева открыть счёт в игре. Они получают уверенность в своих силах и на контратаках добивают соперника. Пока хоккеисты «Витязя» закрепились на седьмой позиции Западной конференции с 32 очками в активе.



«Нефтехимик» в минувшей игре с «Куньлунем» оказался разбит со счётом 4:7, хотя перед третьим периодом вёл с преимуществом в две шайбы. Непонятная расслабленность и потеря концентрации привели к тому, что соперник забросил в заключительном игровом отрезке пять шайб и украл победу у подопечных Леонтьева.

В свете последних результатов выездных встреч «Нефтехимика» такой исход матча не вызывает удивления. Шесть последних игр «волки» уступили. Гости на последнем месте Восточной конференции.

«Нефтехимик» крайне неудачно действует на выезде. Причина простая — неуверенные действия защиты и голкиперов. Некстати пришлась и травма Гарипова. Весьма вероятно, что серия поражений «Нефтехимика» в гостях продлится. Перспективно выглядит ставка победа «Витязя» за 2.15.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка победа «Витязя» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.40. В пяти из шести последних игр с участием «Витязя» заброшено максимум пять шайб.

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