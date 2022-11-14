Прогноз «Чемпионата» на матч «Куньлунь» — «Торпедо»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» победит за 1.74.

«Куньлунь» в первой половине осенней части регулярного сезона выступал сравнительно успешнее, чем сейчас. Команда Грега Айрленда становилась автором нескольких сенсационных побед — над ЦСКА (2:1 ОТ и 5:4 по буллитам), «Авангардом» (4:0) и «Барысом» (5:0).

10 лучших прогнозов на сегодня.

В последнее время «драконы» ощутимо сдали. В последних 11 играх они потерпели восемь поражений и лишь в трёх матчах добились максимального результата. Суммарный счёт по итогам последних 11 встреч — 28:41.



«Куньлунь» посыпался в обороне, и особенно безнадёжно команда выглядит при игре в меньшинстве. Соперникам удалось реализовать 32 из 131 момента (75,6% надёжности). Лишь три клуба хуже играют при численном преимуществе соперника. За 31 матч «драконы» пропустили 93 шайбы. Только два клуба из дна турнирной таблицы пропустили больше.



«Торпедо» под началом Игоря Ларионова здорово прибавило, в частности, в атакующем аспекте. Нижегородцы выполняют по 31,83 броска в створ ворот соперников и реализовывают 9% из них — 83 шайбы. Алексей Кручинин принял участие в 25 результативных действиях команды — забил шесть голов и отдал 19 ассистов. Мощно.



Если учесть проблемы «Куньлуня» в обороне и прогресс «Торпедо» в атаке, то сомнений в успехе гостей не возникает. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Торпедо» за 1.74. Также перспективно смотрится пари — победа гостей через тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 12.0.

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