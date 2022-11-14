Прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь», который пройдёт 14 ноября в Ярославле.
Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.50.
«Локомотив» очень хорош на стартовом отрезке турнирной дистанции. За последние 17 матчей с конца сентября подопечные Игоря Никитина выиграли в 12 матчах и лишь в пяти проиграли. Команда закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы в Западной конференции и четвёртой в общем списке КХЛ.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Железнодорожники в текущем сезоне выделяются уверенной игрой в защитном блоке. За 29 игр команда пропустила 58 шайб. Только три клуба пропустили меньше. Подопечные Игоря Никитина достаточно надёжны при игре в меньшинстве — соперникам удалось реализовать лишь 14 из 98 моментов (85,7% надёжности). Вратари отразили 91,87% из 713 бросков.
«Северсталь» на общем фоне выделяется содержательной игрой впереди. Игроки выполняют в среднем по 29,28 броска и реализовывают 9,4% из них. Даниил Вовченко и компания забили 80 голов. Только шесть клубов превосходят их в показателе производительности.
«Локомотив» в сравнении с «Северсталью» выглядит поубедительнее. Команда Игоря Никитина пребывает в лучшей игровой форме, чем соперник. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.50. Также перспективно смотрится пари — победа «Локомотива» через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.65.
Экспресс с коэффициентом 12.0.
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