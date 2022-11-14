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ЦСКА — «Адмирал»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, какой прогноз

ЦСКА — «Адмирал»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, какой прогноз
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15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Адмирал». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.43. На победу дальневосточников эксперты предлагают коэффициент 7.90.

Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — также за 1.90.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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