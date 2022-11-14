Прогноз «Чемпионата» на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» от авторов Betassist.
Ставка: тотал больше 4.5 гола за 2.04.
Редакторы календаря КХЛ выделили командам четыре и три дня соответственно на подготовку к матчу. Обоим коллективам это было весьма кстати. Хоккеистам «Динамо» нужны были отдых и акклиматизация после возвращения из турне по Дальнему Востоку. А тренерскому штабу – время проанализировать причины неудачи в этой поездке. «Динамо» проиграло «Адмиралу» (1:2), «Амуру» (1:2) и «Сибири» (3:5).
10 лучших прогнозов на сегодня.
Дома на «ВТБ Арене» бело-голубые ещё совсем недавно чувствовали себя куда увереннее и даже набрали одно очко в матче со СКА (3:3), уступив почти непобедимым питерцам только по буллитам. «Динамо» не проигрывало в основное время в восьми из десяти последних домашних матчей сезона.
Три дня отдыха «Спартаку» были весьма кстати. На днях было объявлено имя нового тренера красно-белых. Игорь Гришин тренировал фарм-клуб «Спартака» – воскресенский «Химик». Эта команда забросила больше всего шайб в текущем сезоне ВХЛ. Поэтому стоит ожидать от «Спартака» более атакующей игры и увеличения результативности их матчей.
В ожидании назначения нового тренера «Спартак» под руководством исполняющего обязанности Алексея Заварухина неожиданно выиграл дерби у ЦСКА (2:1). Эта победа прервала серию из шести поражений подряд, что и стало причиной увольнения Бориса Миронова.
Но «Динамо» не допустит такой же потери концентрации. Уж слишком уязвлено самолюбие команды после неудач на Востоке. Поставить на то, что «Динамо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы, предлагается за 2.45.
Большое количество шайб стоит ожидать не только из-за философии игры нового тренера «Спартака», но ещё и по той причине, что в последнее время дерби между «Динамо» и «Спартаком» выходят весьма зрелищными. Тотал больше 4.5 шайбы пробивался в пяти матчах подряд. Выберем эту ставку как основную.
Экспресс с коэффициентом 10.0.
Где покажут матч «Динамо» — «Спартак».
Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сочи» с коэффициентом 4.30.
Главный тренер сборной Словакии поддержал хоккеистов из КХЛ.
Прогноз на матч «Металлург» — «Сибирь» с коэффициентом 4.20.
- 14 ноября 2022
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:10
-
03:40
-
01:30
-
01:00
-
00:30
- 13 ноября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20