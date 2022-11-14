Прогноз «Чемпионата» на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» от авторов Betassist.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 2.04.

Редакторы календаря КХЛ выделили командам четыре и три дня соответственно на подготовку к матчу. Обоим коллективам это было весьма кстати. Хоккеистам «Динамо» нужны были отдых и акклиматизация после возвращения из турне по Дальнему Востоку. А тренерскому штабу – время проанализировать причины неудачи в этой поездке. «Динамо» проиграло «Адмиралу» (1:2), «Амуру» (1:2) и «Сибири» (3:5).

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Дома на «ВТБ Арене» бело-голубые ещё совсем недавно чувствовали себя куда увереннее и даже набрали одно очко в матче со СКА (3:3), уступив почти непобедимым питерцам только по буллитам. «Динамо» не проигрывало в основное время в восьми из десяти последних домашних матчей сезона.



Три дня отдыха «Спартаку» были весьма кстати. На днях было объявлено имя нового тренера красно-белых. Игорь Гришин тренировал фарм-клуб «Спартака» – воскресенский «Химик». Эта команда забросила больше всего шайб в текущем сезоне ВХЛ. Поэтому стоит ожидать от «Спартака» более атакующей игры и увеличения результативности их матчей.



В ожидании назначения нового тренера «Спартак» под руководством исполняющего обязанности Алексея Заварухина неожиданно выиграл дерби у ЦСКА (2:1). Эта победа прервала серию из шести поражений подряд, что и стало причиной увольнения Бориса Миронова.



Но «Динамо» не допустит такой же потери концентрации. Уж слишком уязвлено самолюбие команды после неудач на Востоке. Поставить на то, что «Динамо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы, предлагается за 2.45.



Большое количество шайб стоит ожидать не только из-за философии игры нового тренера «Спартака», но ещё и по той причине, что в последнее время дерби между «Динамо» и «Спартаком» выходят весьма зрелищными. Тотал больше 4.5 шайбы пробивался в пяти матчах подряд. Выберем эту ставку как основную.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

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