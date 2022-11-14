Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис».



Ставка: ТБ 6.5 за 2.18.



В прошлом сезоне эти команды встречались во втором раунде Кубка Стэнли и выдали отличную борьбу из шести матчей. «Блюз» с чемпионом не справились, но две игры красиво забрали. Однако сейчас соперники вынуждены справляться с большими трудностями как по игре, так и по составу, что заставляет их терять много очков. «Колорадо» справляется намного лучше, что неудивительно, ведь запас прочности у этой команды большой.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Лавины» долго не могли нормализовать игру в нападении, сказывалась и не самая лучшая форма Валерия Ничушкина, и впоследствии его травма. Тем не менее теперь у хозяев всё хорошо – четыре победы подряд и в пяти последних играх ни разу они не забивали меньше четырёх шайб. Для обороны «Сент-Луиса» это весьма неприятные новости, он прийти в себя на старте сезона так пока толком и не может. Впервые после серии в восемь поражений «Блюз» удалось обыграть подряд «Сан-Хосе» (6:3) и «Вегас» (3:2), что определённо должно придать уверенности команде.



Но она по-прежнему на предпоследнем месте в таблице Запада с абсолютно худшей атакой лиги и нестабильной обороной. Сейчас у «Сент-Луиса» по большому счёту нет лидера, способного вытаскивать матчи, даже Владимир Тарасенко забивает с перерывами. Впрочем, последние матчи команд заставляют поверить, что сейчас они вновь не заставят зрителей скучать – стоит взять тотал больше 6.5 шайбы с коэффициентом 2.18.



Экспресс с коэффициентом 6.55.

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