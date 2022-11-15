ЦСКА — «Адмирал»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Адмирал». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.43. На победу дальневосточников эксперты предлагают коэффициент 7.90.
Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — также за 1.90.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 5.43.
Кузнецов не включил Овечкина в тройку лучших хоккеистов НХЛ.
Генменеджер «Авангарда» Волков объявил о своём уходе из клуба.
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов объяснил, почему летом не прилетал в Россию.
- 15 ноября 2022
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 14 ноября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:10