Даниил Медведев — Андрей Рублёв: результат матча Итогового турнира ATP, как сыграли

В Турине (Италия) на Итоговом чемпионате ATP – 2022 прошёл первый матч в рамках Красной группы. В нём сошлись чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга россиянин Андрей Рублёв.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Победу в поединке со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) одержал Рублёв. Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Медведева 24 эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Действующий чемпион Итогового чемпионата ATP — немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл именно Медведева, который брал титул на Итоговом в 2020-м.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире.
Надаль: поражение от Медведева в 2020 году постоянно причиняет мне боль.
Рублёв рассказал, что у него начались судороги в конце матча с Медведевым.
- 15 ноября 2022
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 14 ноября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:10
-
03:40
-
01:30
-
01:00