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Даниил Медведев — Андрей Рублёв: результат матча Итогового турнира ATP, как сыграли

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: результат матча Итогового турнира ATP, как сыграли
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В Турине (Италия) на Итоговом чемпионате ATP – 2022 прошёл первый матч в рамках Красной группы. В нём сошлись чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга россиянин Андрей Рублёв.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победу в поединке со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) одержал Рублёв. Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Медведева 24 эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Действующий чемпион Итогового чемпионата ATP — немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл именно Медведева, который брал титул на Итоговом в 2020-м.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

Кафельников: Медведев и Рублёв не выйдут из группы на Итоговом турнире.

Надаль: поражение от Медведева в 2020 году постоянно причиняет мне боль.

Рублёв рассказал, что у него начались судороги в конце матча с Медведевым.

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