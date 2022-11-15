«Амур» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Амур» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На третьей минуте Ян Дрозг с передачи Руслана Педана вывел хабаровскую команду вперёд. На 27-й минуте голкипер «Трактора» Илья Проскуряков грубо ошибся на выходе из ворот, благодаря чему Артур Гиздатуллин удвоил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Руслан Педан. Голкипер хабаровчан Евгений Аликин оформил шат-аут.
Экспресс с коэффициентом 5.43.
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