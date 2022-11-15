«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».



Ставка: «Барыс» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.85.



«Как уже неоднократно писалось в предыдущих прогнозах, «Автомобилист», похоже, раньше всех олигархических и околоолигархических команд нашего чемпионата вошел в физиологическую яму и, соответственно, первым ее преодолел. Пока остальные только разбираются, как это проходить в столь насыщенном сезоне, каковых ранее не было. Побултыхавшись семь туров, в течение которых он проиграл пять матчей, «Автомобилист» нащупал землю под ногами, оттолкнулся и снова пошел-пошел. И вот он уже возглавляет Восточную конференцию, набирая с начала сезона в среднем за матч 1,38 очка, а за домашний матч – 1,67 очка из двух возможных. При таких показателях, да еще дома, «Барыс» должен стать для уральцев хорошей тренировочной грушей, не более, но…

Лучшие прогнозы на сегодня.



Но тут мы с грохотом наталкиваемся на стену из статистики личных встреч. И выясняем, что, оказывается, «Автомобилист» совершенно не умеет играть с казахстанцами. То есть за последние десять лет «Барыс» наиграл на без малого двукратное преимущество по количеству побед. Что же касается десяти последних междусобойчиков, сыгранных в Екатеринбурге в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, то тут казахстанское преимущество и вовсе ошеломительное: восемь побед против двух уральских, представляете? И шесть из семи последних матчей «Барыс» выиграл!



Учитывая вышеизложенное, предлагаю такой прогноз. Поскольку в тренерском штабе «Автомобилиста» эту статистику знают гораздо лучше нас, и не просто знают, но где-то уже пропустили через собственную шкуру, уже успев проиграть в текущем сезоне в Астане, да еще всухую, думаю, в предстоящем матче хозяева будут весьма осторожны. А значит, большого количества шайб ждать не следует, тем более что «Барыс» в гостях работает по сурово защитному варианту. То есть тотал не выше 6:5 – это практически точно. А еще прогнозирую, что казахстанцы всеми правдами и неправдами, но наберут в Екатеринбурге минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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