Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Динамо» Минск: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Динамо» Минск: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.80.

«Таким заряженным и мотивированным, как сегодня, СКА в нынешнем сезоне ещё не был. Неудивительно: три поражения подряд никого в амбициозном клубе не устраивают. Пусть даже это был регулярный чемпионат. Но тем не менее питерское руководство уже дало своим игрокам чёткий сигнал: надо выкладываться лучше. После того как из команды обменяли Самонова, никому не захочется быть следующим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

СКА постарается сыграть в свой лучший хоккей, и шансов на победу у минского «Динамо» не будет. Думаю, что матч будет результативным. В ноябрьских играх с участием белорусского клуба лишь однажды было заброшено меньше пяти шайб. А нападающие СКА, вернувшись в привычный часовой пояс, с точки зрения физики будут выглядеть лучше, чем во Владивостоке и Хабаровске. Так что выбираю ставку ТБ 5», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.17.

Свечников: Кочетков станет звездой НХЛ.

Разин: рад, что «Северсталь» перевернула игру с «Локомотивом».

Кузнецов не включил Овечкина в тройку лучших хоккеистов НХЛ.

СКА — «Динамо» Минск. Ротенберг отыграется на белорусах СКА — «Динамо» Минск. Ротенберг отыграется на белорусах
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022