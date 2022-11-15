СКА — «Динамо» Минск: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск.



Ставка: ТБ 5 за 1.80.



«Таким заряженным и мотивированным, как сегодня, СКА в нынешнем сезоне ещё не был. Неудивительно: три поражения подряд никого в амбициозном клубе не устраивают. Пусть даже это был регулярный чемпионат. Но тем не менее питерское руководство уже дало своим игрокам чёткий сигнал: надо выкладываться лучше. После того как из команды обменяли Самонова, никому не захочется быть следующим.



Лучшие прогнозы на сегодня.



СКА постарается сыграть в свой лучший хоккей, и шансов на победу у минского «Динамо» не будет. Думаю, что матч будет результативным. В ноябрьских играх с участием белорусского клуба лишь однажды было заброшено меньше пяти шайб. А нападающие СКА, вернувшись в привычный часовой пояс, с точки зрения физики будут выглядеть лучше, чем во Владивостоке и Хабаровске. Так что выбираю ставку ТБ 5», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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