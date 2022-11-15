ЦСКА — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 6.5 за 1.68.



«Кажется, Сергею Фёдорову достаточно быстро удалось снивелировать физиологическую яму, куда армейцы влетели вместе со всеми остальными лидерами чемпионата, разве что чуть позже остальных. Это стоило ЦСКА трёх поражений, но это тот самый случай, когда можно сказать: всего трёх поражений. А в домашнем матче с минским «Динамо» армейцы были уже живее всех живых, и было видно, что команда «дышит» и скамейка у неё очень даже весёлая.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но приезжает-то в Москву «Адмирал». Который в последнее время, как Чёрный Абдулла из «Белого солнца пустыни», «ни чужих, ни своих не жалеет», о чём ненавязчиво намекают восемь побед в девяти последних матчах и четвёртое место в Восточной конференции. Причём приморцам совершенно по барабану, где играть и на каких площадках, они и дома, и в гостях показывают именно четвёртый восточный результат.



Берёт «Адмирал» отлично сбалансированной игрой прежде всего в обороне, где за пять последних матчей пропустил всего три шайбы. Именно этот – защитный — вариант он и предложит в Москве. Потому что предлагать иной после перелёта из Владивостока и команде, забросившей в предыдущем матче восемь шайб, смерти подобно. ЦСКА такой вариант примет, он умеет играть «на измор». Поэтому большого количества шайб ждать не стоит, тотал точно будет ниже 6.5.



И я всё-таки думаю, что армейцы функционал восстановили. Если и не полностью, то где-то близко к этому. А значит, свои два очка хоть как-нибудь наберут», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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