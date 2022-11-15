ЦСКА — «Адмирал»: ставка Германа Титова на встречу КХЛ 15 ноября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Адмирал».
Ставка: ТМ 4.5 за 1.89.
«У «Адмирала» девять побед подряд, а в основное время команда не проигрывала ровно месяц. Но обе серии прервутся в Москве. В других условиях приморцы запросто могли бы претендовать на гостевую победу над чемпионом. Но ещё позавчера они играли против «Трактора» во Владивостоке. Резкая смена часового пояса всегда сказывается не в лучшую сторону. Поэтому ставим на победу хозяев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
ЦСКА позавчера забросил восемь шайб, но лишь потому, что позволил соперник. Против цепкой обученной обороны красно-синее нападение буксует. А у «Адмирала» на данный момент едва ли не лучшая система игры в защите во всей лиге. Сильно удивлюсь, если в этом матче будет больше четырёх голов. Выбираю ставку тотал меньше 4.5», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.17.
Свечников: Кочетков станет звездой НХЛ.
Разин: рад, что «Северсталь» перевернула игру с «Локомотивом».
Кузнецов не включил Овечкина в тройку лучших хоккеистов НХЛ.
- 15 ноября 2022
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 14 ноября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:00
-
11:20