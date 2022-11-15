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ЦСКА — «Адмирал»: ставка Германа Титова на встречу КХЛ 15 ноября

ЦСКА — «Адмирал»: ставка Германа Титова на встречу КХЛ 15 ноября
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Адмирал».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.89.

«У «Адмирала» девять побед подряд, а в основное время команда не проигрывала ровно месяц. Но обе серии прервутся в Москве. В других условиях приморцы запросто могли бы претендовать на гостевую победу над чемпионом. Но ещё позавчера они играли против «Трактора» во Владивостоке. Резкая смена часового пояса всегда сказывается не в лучшую сторону. Поэтому ставим на победу хозяев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА позавчера забросил восемь шайб, но лишь потому, что позволил соперник. Против цепкой обученной обороны красно-синее нападение буксует. А у «Адмирала» на данный момент едва ли не лучшая система игры в защите во всей лиге. Сильно удивлюсь, если в этом матче будет больше четырёх голов. Выбираю ставку тотал меньше 4.5», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.17.

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