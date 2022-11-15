СКА — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Минск.



Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 2.06.



«Всего лишь три дня назад СКА вернулся с дальневосточного турне, где питерцев оскорбили в лучших чувствах, обыграв их везде, от Владивостока до Новосибирска. Нетрудно предположить, что этот выезд совпал с плановым падением физической формы, под которое попали практически все лидеры нашего чемпионата. И если в таких «антисанитарных» условиях дома питерцы ещё что-то могли наковырять, то, когда это наложилось на длинные перелёты, смену часовых поясов и узкую владивостокскую площадку, силенок уже не хватило.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Теперь вопрос: как скоро Ротенберг со всем этим разберётся и они все дружно это преодолеют, вернувшись к своему рабочему состоянию. А главное, хватит ли нынешнего состояния на то, чтобы обыграть минское «Динамо»? Которое, ей-богу, понять невозможно. То оно выигрывает четыре матча подряд, то получает от ЦСКА восемь шайб.



Тут, конечно, нужно иметь в виду, что у минчан в нынешнем сезоне (да и всегда, честно говоря) налицо определённый домашний уклон. То есть дома минчане играют лучше, чем на выезде. Причём весьма серьёзно лучше. Но ведь и СКА проиграл дома только один матч, да и то в серии послематчевых буллитов. То есть тут вообще мало кто пляшет.



Именно домашние показатели питерцев позволяют мне спрогнозировать им в предстоящем матче домашнюю победу с преимуществом от двух шайб и более. Но поскольку СКА сейчас не совсем во вменяемом состоянии, то тотал вряд ли будет большим, не выше 6.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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