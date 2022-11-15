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Эксперты дали прогноз на самую результативную команду группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Эксперты дали прогноз на самую результативную команду группового этапа ЧМ-2022 в Катаре
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20 ноября в Катаре стартует ЧМ-2022 по футболу. Букмекеры предлагают всё новые и новые линии для ставок. Так, к примеру, они дали коэффициенты на то, какая сборная станет самой результативной на групповом этапе ЧМ-2022.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По оценке аналитиков, больше всего шансов поразить воображение болельщиков голами в трёх матчах группового этапа у сборной Бразилии, на эту команду можно сделать ставку с коэффициентом 6.50. совсем рядом Аргентина и Франция: на любую из этих команд можно поставить за 7.00.

Шансы сборной Испании оценили коэффициентом 8.50, а на Германию предлагают котировку 9.50. За 10.00 можно поставить на команды Бельгии и Нидерландов. Наконец, шансы Англии и Португалии эксперты оценили коэффициентом 12.00. Вероятность победы остальных команд начинается с коэффициента 40.00. Меньше всего шансов стать самой результативной у Коста-Рики, на эту команду предлагают коэффициент 2000.00.

Экспресс с коэффициентом 5.17.

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