Катар — Эквадор: дата матча открытия ЧМ-2022 по футболу, какие прогнозы, кто фаворит

20 ноября стартует ЧМ-2022 по футболу. В этот день состоится матч открытия турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитом латиноамериканскую сборную: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.30. Шансы хозяев мундиаля оценили коэффициентом 3.60, а ничья идёт за 3.20.



Букмекеры считают, что матч Катар — Эквадор не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Катара оценивают в 1.53, а на то, что отличится сборная Эквадора, можно поставить за 1.31.



Экспресс с коэффициентом 5.17.

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