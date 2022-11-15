Эксперты назвали шансы «Рубина» вернуться в РПЛ после ухода Слуцкого

Леонид Слуцкий покинул «Рубин». Тренер уволился из клуба по собственному желанию. С казанской командой Слуцкий вылетел из РПЛ. В соревнованиях Первой лиги после 18 туров «Рубин» занимает пятое место, набрав 31 очко. Это на четыре меньше, чем у лидера — калининградской «Балтики».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Несмотря на не самые удачные выступления казанцев, букмекеры по-прежнему считают их возвращение в РПЛ весьма вероятным. Поставить на то, что «Рубин» займёт одно из первых двух мест по итогам сезона, гарантирующих прямой возврат в РПЛ, можно с коэффициентом 1.60, это примерно 60% вероятности.
На то, что казанцы займут место в первой четвёрке команд (третье и четвёртое места сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ), можно поставить за 1.13, это примерно 82% вероятности.
Леонид Слуцкий работал в «Рубине» с декабря 2019 года.
Экспресс с коэффициентом 5.17.
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