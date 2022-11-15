Сборная Уругвая на ЧМ-2022 в Катаре: состав команды, с кем будет играть, соперники

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные должны объявить составы до 14 ноября. В заявку можно включить до 26 футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Уругвая определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»).
Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Матиас Оливера («Наполи»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Рональд Араухо («Барселона»), Матиас Винья («Рома»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).
Полузащитники: Мануэль Угарте («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Матиас Весино («Лацио»), Федерико Вальверде («Реал»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»).
На групповом этапе соперниками уругвайцев по квартету H станут команды Португалии, Ганы и Южной Кореи.
Экспресс с коэффициентом 5.17.
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