Чемпионат мира в Катаре — 2022: состав сборной Польши, соперники по группе

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные должны объявить составы до 14 ноября. В заявку можно включить до 26 футболистов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сборная Польши определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.



Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Дронговский («Специя»).



Защитники: Камил Глик («Беневенто»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Ян Беднарек («Астон Вилла»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумни («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивёр («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевский («Рома»).



Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Аль‑Шабаб»), Крыстян Белик («Бирмингем»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Пётр Зелиньски («Наполи»), Себастиан Шиманьски («Фейеноорд»), Шимон Журковский («Фиорентина»), Якуб Каминьский («Вольфсбург»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Михал Скурась («Лех»).



Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пёнтек («Салернитана»), Кароль Свидерски («Шарлотт»).



На групповом этапе соперниками поляков по квартету С станут команды Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.



Экспресс с коэффициентом 5.17.

Президент ФИФА обратился к России и Украине.

Сборная Франции назвала последнего игрока, вызванного на ЧМ-2022.



Кейн назвал цель сборной Англии на ЧМ-2022.



Легендарный тренер сборной Бразилии объявил о завершении карьеры.



Фернандеш: не время проводить чемпионат мира по футболу.