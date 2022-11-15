Сборная Швейцарии в Катаре на ЧМ-2022: итоговая заявка, состав команды, с кем сыграют

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные должны объявить составы до 14 ноября. В заявку можно включить до 26 футболистов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сборная Швейцарии определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.



Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Филипп Кён («РБ Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»).



Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джёмерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).



Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Михел Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Ясари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибриль Соу («Айнтрахт» Ф).



Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).



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