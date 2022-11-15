ОАЭ — Аргентина: во сколько начало матча, какие прогнозы на игру

16 ноября состоится товарищеский матч между сборными ОАЭ и Аргентины. Начало запланировано на 18:30 мск.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 1.13. Успех хозяев оценивается аналитиками в 22.00. На ничью предлагают поставить за 8.60.



Букмекеры считают, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.44.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.



Экспресс с коэффициентом 5.17.

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