ОАЭ — Аргентина: во сколько начало матча, какие прогнозы на игру

16 ноября состоится товарищеский матч между сборными ОАЭ и Аргентины. Начало запланировано на 18:30 мск.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 1.13. Успех хозяев оценивается аналитиками в 22.00. На ничью предлагают поставить за 8.60.
Букмекеры считают, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.44.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.
Экспресс с коэффициентом 5.17.
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