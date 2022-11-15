Прогноз «Чемпионата» на матч «Автомобилист» — «Барыс»

Авторы Betassist дали прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».

Ставка: «Барыс» не проиграет в основное время за 2.50.

«Барыс» прервал серию из трёх поражений победой над «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:0. Это помогло предстоящему сопернику команды Андрея Скабелки вернуться на первое место Востока. Но и сам «Автомобилист» приложил к этому много усилий. Команда Николая Заварухина набирает очки пять матчей подряд – три победы в основное время, одна победа в овертайме и одно поражение по буллитам.

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В последнее время хорошо показывает себя защита «Автомобилиста», пропустившая всего девять шайб за шесть матчей. А за последние 13 матчей лишь в одной встрече екатеринбуржцы пропустили более двух шайб, когда проиграли 3:0 «Металлургу».



«Барыс» одержал всего две победы за последние 10 матчей. Команда мало забрасывает. Даже в тех трёх встречах, в которых «Барыс» заработал очки, было заброшено всего семь шайб в сумме. Но и защита не похожа на проходной двор – в последних пяти матчах «Барыс» пропускал в среднем две шайбы.



Таким образом, нас ждёт очень засушливый матч, который может закончиться с футбольным счётом. Поставить на тотал меньше 3.5 можно с коэффициентом 4.00.



«Автомобилист» на первый взгляд видится фаворитом данной встречи. Но «Барыс» крайне неудобный соперник для уральцев. Казахстанская команда выиграла у «Автомобилиста» пять личных встреч подряд. При этом в четырёх из этих пяти матчей «Барыс» забрасывал всего две шайбы. Предстоящий матч тоже будет очень упорным и близким. Но гости, вдохновлённые победой над одним из лидеров Востока, как минимум не проиграют в основное время.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

Где покажут матч «Автомобилист» — «Барыс».

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