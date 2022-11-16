ЦСКА — «Адмирал»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил

В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Антон Слепышев с передач Богдана Киселевича и Артёма Сергеева.
Во втором периоде команды голов не забили.
На 15-й минуте третьего периода преимущество армейцев удвоил Фредрик Классон с передачи Матвея Гуськова.
После победы ЦСКА набрал 43 очка за 29 матчей и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Экспресс с коэффициентом 5.88.
Прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо» с коэффициентом 3.54.
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