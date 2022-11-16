«Факел» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Факел» – «Зенит».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.61.
«5-й тур группового этапа Кубка России «Факел» – «Зенит». Здесь может показаться, что «Зенит» — явный фаворит. В теории у «Факела» ещё есть шансы «Зенит» обогнать. Напомню, что у «Факела» ноль очков, а «Зенит» идёт на третьем месте с шестью очками: две победы дома и два поражения на выезде.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Зенит» должен решать все свои вопросы победой. Тем более команда полетела в Воронеж основным составом, никому не дали отдохнуть.
Но есть одно «но». Синоптики обещают в день игры погоду в районе 0 и обильные осадки. Скорее всего, будет дождь со снегом. Думаю, что уже в середине первого тайма поле превратится в болото. А в таких условиях техничные бразильцы вряд ли смогут показать свои лучшие качества. Пойдёт настоящая заруба, играть будут кость в кость. Здесь я бы не был уверен в победе «Зенита», игра может сложиться как угодно.
Но, так как это последняя игра, жду много ошибок и много голов. Ставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 12.78.
Где покажут матч «Факел» — «Зенит».
Дзюба соскучился по футболу. Ему пора возвращаться в РПЛ.
Изидор: это неправда, что я могу покинуть Россию.
Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться.
- 16 ноября 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 15 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00