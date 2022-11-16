«Факел» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Факел» – «Зенит».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.61.



«5-й тур группового этапа Кубка России «Факел» – «Зенит». Здесь может показаться, что «Зенит» — явный фаворит. В теории у «Факела» ещё есть шансы «Зенит» обогнать. Напомню, что у «Факела» ноль очков, а «Зенит» идёт на третьем месте с шестью очками: две победы дома и два поражения на выезде.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Зенит» должен решать все свои вопросы победой. Тем более команда полетела в Воронеж основным составом, никому не дали отдохнуть.



Но есть одно «но». Синоптики обещают в день игры погоду в районе 0 и обильные осадки. Скорее всего, будет дождь со снегом. Думаю, что уже в середине первого тайма поле превратится в болото. А в таких условиях техничные бразильцы вряд ли смогут показать свои лучшие качества. Пойдёт настоящая заруба, играть будут кость в кость. Здесь я бы не был уверен в победе «Зенита», игра может сложиться как угодно.



Но, так как это последняя игра, жду много ошибок и много голов. Ставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 12.78.

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