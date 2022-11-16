«Факел» — «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка России

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Факел» — «Зенит» в рамках группового раунда Кубка России.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.98.



«Факелу» в этом сезоне очень непросто, как в Премьер-Лиге, так и в Кубке. В середине сезона поменяли главного тренера, и команду возглавил Дмитрий Пятибратов. Но под его руководством команда борется за выживание в Премьер-Лиге, занимая сейчас 13-е место. А в групповом этапе Кубка России вообще не набрали ни одного очка, оставаясь последними в своей группе.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Предстоящий матч с «Зенитом» для них не будет значить ничего, потому что дальше не пройдут даже в случае победы. Но стоит отметить, что в рамках Премьер-Лиги «Факел» с «Зенитом» сыграли вничью (1:1), что было для всех огромным удивлением. Аутсайдер не дал лидеру чемпионата забрать три нужных очка. Возможно, «Факел» захочет повторить свой триумф, но не думаю, что соперник допустит такое снова.



«Зенит», как обычно, возглавляет турнирную таблицу РПЛ и со своими бразильцами в атаке не оставляет шансов «Спартаку» приблизиться к нему вплотную. Зато в группе Кубка России занимает лишь третье место, одержав две победы и потерпев два поражения. Можно оправдать такой результат тем, что Сергей Семак бережёт силы своей команды для Премьер-Лиги, но в предстоящем матче расклад должен измениться. Впереди зимняя пауза, и не выйти из группы будет очень обидно.



У «Зенита» очень сильная линия атаки, и в обороне они отлично контролируют мяч, но основной защитник Деян Ловрен не сыграет в предстоящем матче. Он отправился на чемпионат мира в расположение сборной Хорватии. Матч с «Факелом» для «Зенита» очень важен в борьбе за выход из группы. Впереди ещё одна кубковая игра со «Спартаком», где взять заветные очки будет куда сложнее.

На этот раз никто экономить силы не будет, и «Зенит» покажет себя во всей красе. После ничейной встречи с этим соперником в РПЛ петербуржцы знают, каких подводных камней можно от них ожидать, и докажут болельщикам, что такой результат был роковой случайностью», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 5.78.

Где покажут матч «Факел» — «Зенит».

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