«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.18.



«Спартак», конечно, смог выпрыгнуть из штанов и обыграть поочерёдно, как в былые советские годы, ЦСКА и «Динамо». Правда, тогда, в советские годы, «Спартак» после этого обязательно проигрывал «Ижстали» и СК им. Урицкого, которые попадали в Высшую лигу раз в две пятилетки и на один сезон. А поскольку красно-белые сильны своими традициями, то нечто подобное следует ждать и сейчас, и «Северсталь» — очень подходящий для этого соперник.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тем более что череповчане явно оклемались, да и судят их вполне прилично. И если домашнюю победу над падшим «Нефтехимиком» никто всерьёз не считал, то выигрыш в Ярославле заставил взглянуть на команду Андрея Разина повнимательнее. Что-то он там подкрутил, чего раньше не получалось, и механизм снова начал работать. Посмотрим, насколько сильно и насколько долго.



Кстати, с точки зрения статистики, а точнее, отдельного её сегмента, «Северстали» в Москве ничего не светит. Хоть и есть у череповчан малюсенькое преимущество по количеству побед, заработанное нелёгким трудом с момента создания КХЛ, но серия эта сугубо домашняя. Прямо-таки очень домашняя. И в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, «Спартак» победил восемь раз из десяти. Вот так!



Но продолжения столь вопиющей серии, на мой взгляд, не произойдёт. «Спартак» после двух таких эпохальных побед просто обязан немного подсесть – в первую очередь физически. А «Северсталь» идет с набором скорости. Поэтому мой прогноз будет таким: в предстоящем матче, который не будет выдающимся по количеству заброшенных шайб и тотала в 7,5 соперники не достигнут, «Северсталь» всеми правдами и неправдами наберёт два очка. При этом одно может перепасть и «Спартаку», но это уже слишком тонкая материя, и на неё я ставить не рекомендую.



Экспресс с коэффициентом 5.78.



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