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«Факел» — «Зенит»: смотреть онлайн матч Кубка России, по какому каналу прямая трансляция

«Факел» — «Зенит»: смотреть онлайн матч Кубка России, по какому каналу прямая трансляция
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16 ноября состоится матч РПЛ «Факел» — «Зенит». Начало запланировано на 18:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.31. Успех хозяев оценивается аналитиками в 8.70. На ничью предлагают поставить за 6.80.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.50.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 5.78.

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