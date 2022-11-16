Состав сборной Англии на ЧМ-2022, кто попал в заявку, с кем будут играть в группе B

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные уже объявили составы. В заявку можно включить до 26 футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Состав сборной Англии на мундиаль выглядит следующим образом.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Бен Уайт («Арсенал»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба — «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»).
На групповом этапе соперниками англичан по квартету B станут команды Ирана, США и Уэльса.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
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