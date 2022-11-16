ЧМ-2022 в Катаре: итоговая заявка сборной Аргентины, кто попал в состав, с кем сыграет

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные уже объявили составы. В заявку можно включить до 26 футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Состав сборной Аргентины на мундиаль выглядит следующим образом.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»).
На групповом этапе соперниками аргентинцев по квартету С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
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