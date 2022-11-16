Чемпионат мира в Катаре — 2022: заявка сборной Франции, итоговый состав, соперники

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные уже объявили составы. В заявку можно включить до 26 футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Состав сборной Франции на мундиаль выглядит следующим образом.
Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).
Защитники: Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Юпамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Жордан Верету («Марсель»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах).
На групповом этапе соперниками французов по квартету D станут команды Австралии, Дании и Туниса.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
«Бавария» отправила на ЧМ-2022 самое большое число футболистов.
Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022.
Сборная Ганы прилетела в Катар без игровой формы.
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