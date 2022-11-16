Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Чемпионат мира в Катаре — 2022: заявка сборной Франции, итоговый состав, соперники

Чемпионат мира в Катаре — 2022: заявка сборной Франции, итоговый состав, соперники
Комментарии

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные уже объявили составы. В заявку можно включить до 26 футболистов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Состав сборной Франции на мундиаль выглядит следующим образом.

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Юпамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Жордан Верету («Марсель»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах).

На групповом этапе соперниками французов по квартету D станут команды Австралии, Дании и Туниса.

Экспресс с коэффициентом 5.78.

«Бавария» отправила на ЧМ-2022 самое большое число футболистов.

Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022.

Сборная Ганы прилетела в Катар без игровой формы.

Как выглядел бы состав сборной России на ЧМ-2022 Как выглядел бы состав сборной России на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022