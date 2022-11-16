Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания или Германия? Эксперты назвали фаворита группы Е на ЧМ-2022 в Катаре

Испания или Германия? Эксперты назвали фаворита группы Е на ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Одна из самых интригующих по своему составу групп — квартет Е, где выступают Испания, Германия, Япония и Коста-Рика. Эксперты дали свой прогноз на фаворита группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают фаворитом Испанию. Поставить на команду Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.95. Шансы Германии оценили ниже, но совсем ненамного. Сделать ставку на то, что группу выиграет команда Ханс-Дитера Флика, можно с коэффициентом 2.15.

Японии и Коста-Рике в этом квартете отвели роль аутсайдеров. Сделать ставку на то, что победителями группы Е станут японцы, можно с коэффициентом 15.00. На Коста-Рику принимают ставки с коэффициентом 55.00.

Матчи в группе Е стартуют 23 ноября. В 1-м туре Германия сыграет с Японией, а Испания — с Коста-Рикой.

Экспресс с коэффициентом 5.78.

«Бавария» отправила на ЧМ-2022 самое большое число футболистов.

Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022.

Сборная Ганы прилетела в Катар без игровой формы.

Кто станет главным открытием чемпионата мира в Катаре? Кто станет главным открытием чемпионата мира в Катаре?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022