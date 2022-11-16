Бельгия или Хорватия? Эксперты назвали фаворита группы F на ЧМ-2022 в Катаре

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. В группе F сразятся сборные Бельгии, Хорватии, Марокко и Канады. Эксперты дали свой прогноз на фаворита группы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аналитики считают фаворитом Бельгию. Поставить на команду Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.57. Сделать ставку на то, что группу выиграет сборная Хорватии, можно с коэффициентом 3.60.
Шансы Марокко и Канады значительно ниже, так считают букмекеры. Сделать ставку на то, что победителями группы Е станут марокканцы, можно с коэффициентом 12.00. На сборную Канады можно поставить за 17.00.
Матчи в группе F стартуют 23 ноября. В 1-м туре Марокко встретится с Хорватией, а Бельгия — с Канадой.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
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