«Ак Барс» — СКА: когда матч КХЛ, во сколько начало и где смотреть

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах не могут назвать однозначного фаворита. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.55. На победу петербуржцев эксперты предлагают коэффициент 2.65.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
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