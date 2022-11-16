Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — СКА: когда матч КХЛ, во сколько начало и где смотреть

«Ак Барс» — СКА: когда матч КХЛ, во сколько начало и где смотреть
Комментарии

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах не могут назвать однозначного фаворита. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.55. На победу петербуржцев эксперты предлагают коэффициент 2.65.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 5.78.

Овечкин вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг: нам чем хуже, тем лучше.

Виктор Козлов: «Салават Юлаев» попал в небольшую яму, из которой надо выходить.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022