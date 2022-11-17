Таджикистан — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, по какому каналу покажут

17 ноября сборная России проведёт товарищеский выездной матч со сборной Таджикистана. Начало игры – в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры не сомневаются в успехе гостей. На победу России можно поставить с коэффициентом 1.14, тогда как победа таджикистанской команды оценивается аналитиками в 25.0. Ничья доступна за 8.70.
По мнению букмекеров, матч будет очень результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 4.00, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.25. Поставить в букмекерских конторах на «обе забьют» можно за 1.93. Если одна из команд не забьёт, то сыграет коэффициент 1.82.
Экспресс с коэффициентом 11.78.
Андрей Аршавин дал прогноз на матч Таджикистан — Россия.
Баринов: надо показать всему миру, что Россию не сломать.
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На матч сборных Таджикистана и России продали 10 000 билетов.
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