Таджикистан — Россия: время начала по Москве, какой телеканал покажет прямой эфир матча

17 ноября сборная России проведёт товарищеский выездной матч со сборной Таджикистана. Начало игры – в 18:00 мск. В прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры не сомневаются в успехе гостей. На победу России можно поставить с коэффициентом 1.14, тогда как победа таджикистанской команды оценивается аналитиками в 25.0. Ничья доступна за 8.70.



По мнению букмекеров, матч будет очень результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 4.00, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.25. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.93. Если одна из команд не забьёт, то сыграет коэффициент 1.82.



Экспресс с коэффициентом 11.78.

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