«Авангард» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 6.5 за 3.10.



В трёх последних матчах сочинцы одержали уже две победы. При этом поверженными оказались команды из элиты – «Локомотив» и «Салават». Ну, уфимцы привычно провалились в домашних стенах, а «Локомотив» сейчас вместе со всеми лидерами проходит предсезонку. Плюс, конечно, Светлов игру ставить умеет, его команды, как старые кони, борозды не портят, но и глубоко не пашут.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но тут сочинцам придется играть в Омске, где у «ястребов» запредельный показатель: 80 процентов набранных очков. То есть 1,6 очка из двух возможных в среднем за матч. При этом суммарно «Авангард» набрал 58,3 процента очков, да и то лишь совсем недавно перевалил рубеж в 50 процентов. То есть для омичей родные стены новой арены – это их всё.



Результаты ХК «Сочи» в гостях приводить не стану – там слёзы. А по общим показателям южане до сих пор лежат на дне всех турнирных таблиц и будут там ещё лежать долго, даже если начнут всех подряд «рвать на ветошь».



Таким образом, у нас вырисовывается достаточно интересный и весёлый матч с тоталом, думаю, выше 6.5 и домашней победой «Авангарда» в основное время. Сочинцы, безусловно, будут сопротивляться. Но они будут ещё в эйфории от победы в Уфе, плюс два раза подряд в текущем сезоне южане не выигрывали. И не в Омске, где такие показатели по домашним матчам, им это делать.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



Третьяк: Знарку нужно пересмотреть свою работу в «Ак Барсе».



Кожевников: перестановки в руководстве «Авангарда» — удар по имиджу клуба.



На 78-м году жизни умер легенда советского хоккея Александр Мартынюк.