Таджикистан — Россия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Таджикистан – Россия.
Ставка: победа России и ТМ 4.5 за 1.77.
«В наше время любой матч сборной вызывает интерес. С одной стороны, Таджикистан не входит даже в первую сотню мирового рейтинга. С другой — команда прилично прибавила после прихода хорватского специалиста. Играет довольно организованно. Плюс они дома, им будет важно сыграть здорово.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В сборную России вызвано много новичков. Никто из опытных футболистов на эти игры вызван не был. Думаю, что в чём-то этот матч будет похож на игру с Кыргызстаном, в которой Россия мучилась и еле победила со счётом 2:1. При этом в случае победы России будут начислены очки в общий коэффициент. Так что победа необходима.
Соперник, скорее всего, будет играть от обороны, и спектакля от команд мы не увидим. Хотя букмекеры верят в обратное. Я дам прогноз с небольшим запасом. Возьму П2 и ТМ 4.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
Андрей Аршавин дал прогноз на матч Таджикистан — Россия.
Баринов: надо показать всему миру, что Россию не сломать.
Захарян получит армянский паспорт ради «Челси».
Стала известна цена бутылки пива в Катаре.
- 17 ноября 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 16 ноября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00