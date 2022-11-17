Таджикистан — Россия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Таджикистан – Россия.



Ставка: победа России и ТМ 4.5 за 1.77.



«В наше время любой матч сборной вызывает интерес. С одной стороны, Таджикистан не входит даже в первую сотню мирового рейтинга. С другой — команда прилично прибавила после прихода хорватского специалиста. Играет довольно организованно. Плюс они дома, им будет важно сыграть здорово.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В сборную России вызвано много новичков. Никто из опытных футболистов на эти игры вызван не был. Думаю, что в чём-то этот матч будет похож на игру с Кыргызстаном, в которой Россия мучилась и еле победила со счётом 2:1. При этом в случае победы России будут начислены очки в общий коэффициент. Так что победа необходима.



Соперник, скорее всего, будет играть от обороны, и спектакля от команд мы не увидим. Хотя букмекеры верят в обратное. Я дам прогноз с небольшим запасом. Возьму П2 и ТМ 4.5», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 9.61.

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