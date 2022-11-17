Таджикистан — Россия: прогноз Олеси Серёгиной на контрольный матч

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия.
Ставка: гол до 15-й минуты за 2.15.
«Очередной товарищеский матч у сборной России пройдет 17 ноября. Наша команда сыграет против Таджикистана.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Это очень важная практика для России, которая не имеет возможности сейчас играть в международных турнирах. Кто согласился, с тем и играем. Таджикистан даже по меркам азиатских сборных не самая сильная команда, тем не менее им наверняка захочется хотя бы гол забить.
Матч пройдет в Душанбе, а наша сборная будет забивать много наверняка, поэтому общее количество голов должно быть высоким. Карпин сделал ставку на молодых. Собирается интересный состав — Уткин, Карпукас, Захарян. Карпин говорил, что будет делать много замен и смотреть, как будет идти игра.
Коэффициенты на победу России очень низкие, как и на тотал матча больше 2,5. Думаю, что в этом матче может быстрый гол до 15-й минуты», — сказала Серёгина.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
Андрей Аршавин дал прогноз на матч Таджикистан — Россия.
Баринов: надо показать всему миру, что Россию не сломать.
Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит».
Захарян получит армянский паспорт ради «Челси».
Стало известно, сколько будет стоить бутылка пива в Катаре.
- 17 ноября 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 16 ноября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00