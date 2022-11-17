Таджикистан — Россия: прогноз Олеси Серёгиной на контрольный матч

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия.



Ставка: гол до 15-й минуты за 2.15.



«Очередной товарищеский матч у сборной России пройдет 17 ноября. Наша команда сыграет против Таджикистана.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Это очень важная практика для России, которая не имеет возможности сейчас играть в международных турнирах. Кто согласился, с тем и играем. Таджикистан даже по меркам азиатских сборных не самая сильная команда, тем не менее им наверняка захочется хотя бы гол забить.



Матч пройдет в Душанбе, а наша сборная будет забивать много наверняка, поэтому общее количество голов должно быть высоким. Карпин сделал ставку на молодых. Собирается интересный состав — Уткин, Карпукас, Захарян. Карпин говорил, что будет делать много замен и смотреть, как будет идти игра.



Коэффициенты на победу России очень низкие, как и на тотал матча больше 2,5. Думаю, что в этом матче может быстрый гол до 15-й минуты», — сказала Серёгина.



Экспресс с коэффициентом 9.61.

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