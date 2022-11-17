«Ак Барс» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и СКА.



Ставка: победа СКА за 2.49.



«Надо сказать, что СКА не так давно потерпел три поражения подряд. Иначе говоря, клуб из Санкт-Петербурга завалил выезд на Дальний Восток и в Новосибирск. Что ж, бывает. Видимо, команда плохо акклиматизировалась, не перестроившись под часовые пояса. При этом СКА вроде бы старался, играл как надо, но шайба не шла в ворота.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Зато в последнем матче СКА буквально разорвал дома несчастное минское «Динамо» (7:2). Как сказал главный тренер Роман Ротенберг, «мы хотели будто родиться заново и эти роды получились успешными».



В общем, СКА по-прежнему доминатор нашей лиги, и я бы в клубе из Санкт-Петербурга сомневаться не стал. Это лучшая команда чемпионата КХЛ.



А вот «Ак Барс» в последних 17 матчах победил лишь четырежды. Ну вот недавно были три победы в четырёх играх. Но с кем справились казанцы? 5:2 с «Нефтехимиком», 3:2 в овертайме с «Северсталью», 2:1 по буллитам с «Салаватом Юлаевым».



Извините, но это не впечатляет вообще. Последние три матча «Ак Барс» снова проиграл – «Нефтехимику» (3:4 ОТ), «Торпедо» (4:6), «Авангарду» (3:4).



Конечно, в Казани всё катится к логичной смене тренерского штаба. Но когда она произойдёт? Вполне возможно, что «Ак Барс» в таком состоянии докатится до конца сезона. Я бы не сказал, что в Татарстане так уж любят чинить самолёт прямо в воздухе. Я бы в этом матче взял кэф 2.49 на то, что СКА победит в основное время», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



Третьяк: Знарку нужно пересмотреть свою работу в «Ак Барсе».



Кожевников: перестановки в руководстве «Авангарда» — удар по имиджу клуба.



На 78-м году жизни умер легенда советского хоккея Александр Мартынюк.