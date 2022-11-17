«Ак Барс» — СКА: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — СКА.



Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 3.15.



«По результатам этого матча я буду проверять свою мысль о том, что Ротенберг всех обманул. Потому что сумел свести дальневосточный выезд с физиологической просадкой команды, в которую почти одновременно вошли все лидеры. Ну да, СКА трижды проиграл, но далеко от глаз своих болельщиков и точно не конкурентам в турнирной таблице. Но у него получилось свалить все минусы в кучу и одолеть все одновременно. А когда были преодолены последние последствия временной реакклиматизации, случился третий период матча с минским «Динамо». Конечно, Минск в данном случае не показатель, а вот «Ак Барс» после трёх поражений подряд вполне даже показатель. И если с ним питерцы разберутся без особых душевных надрывов, значит, моя мысль была абсолютно верна.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Задача для СКА усложняется тем, что «Ак Барс» после предыдущего матча, и тоже домашнего, отдыхал четверо суток. А питерцам после возвращения с Дальнего Востока дали на сутки меньше. Но четверо суток между матчами – это уже угроза потери игрового тонуса. Хотя какой сейчас, в дунькину кику, может быть игровой тонус у «Ак Барса»?



В общем, не лезу я в цифры, там всё понятно. Действую исключительно умозрительно. А умозрительно я прогнозирую непростой и, думаю, не шибко голевой матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам которого СКА наберёт два очка. Если в основное время, то попутно подтвердив мои вышеописанные мысли», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



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